Dos personas fallecen por sumersión en los ríos Diplito y Coco

El ciudadano Roldan Julián Ponce Jarquín, de 40 años de edad, conocido popularmente como “Tantan”, falleció ahogado en Ocotal, Nueva Segovia.

Ponce Jarquín habitaba frente al Hogar del Adulto Mayor, en el barrio Hermanos Zamora, y perdió la vida por sumersión en el río Dipilto a su paso por la ciudad de Ocotal.

Al lugar se presentaron autoridades policiales a realizar las investigaciones correspondientes.

Por otra parte, este lunes fue encontrado el cuerpo sin vida del señor Víctor Antonio Zelaya Aguirre, de 61 años de edad, quien se ahogó en el sector de la Lodosa, en el Río Coco, a su paso por Ocotal, Nueva Segovia.

Zelaya Aguirre era originario del barrio El Tunal, de Ocotal, y según versiones de personas de la zona, la tarde de ayer domingo se introdujo a las aguas de La Lodosa, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Testigos afirmaron que lo vieron nadando por última vez antes de que se le perdiera de vista, por lo que brigadas de Bomberos y efectivos de la Policía Nacional iniciaron la búsqueda desde ayer por la tarde.

Sin embargo, las labores fueron suspendidas durante la noche debido a la falta de visibilidad, y fue hasta las 9:00 a.m. de hoy, que un poblador, con el apoyo de familiares del fallecido, logró recuperar el cuerpo de Zelaya Aguirre.

