Dos personas fallecen a consecuencia de accidentes viales en Jinotega

Dos ciudadanos fallecieron ayer lunes en el hospital Victoria Motta de Jinotega, tras no lograr recuperarse de las graves lesiones sufridas en distintos accidentes de tránsito registrados en días pasados.

El primer fallecido fue Pedro Pablo Escobar, de 65 años, quien se encontraba hospitalizado desde el pasado 25 de mayo, luego de ser atropellado por una motocicleta conducida por Eduardo José Quezada Muñoz, de 34 años.

El percance ocurrió en el kilómetro 193.5 de la carretera en la comunidad Asturias número 2, en el sector de Pueblo Nuevo, Jinotega, cuando la víctima cruzó la vía corriendo de oeste a este sin el debido cuidado.

La segunda víctima mortal fue el joven Elder Jarick Arauz Hernández, de 32 años, quien permanecía ingresado en el mismo hospital desde el pasado 6 de junio, tras ser colisionado mientras viajaba a bordo de su motocicleta.

De acuerdo con los informes del caso, el accidente fue provocado por Marvin Ariel Molina Jarquín, de 30 años, quien conducía un vehículo en estado de ebriedad e invadió el carril de Elder Arauz.

