type here...
Buscar
30.7 C
Managua
viernes, agosto 29, 2025
Sucesos

Dos obreros escapan de morir soterrados por derrumbe de mina en San Carlos, Río San Juan

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Los güiriseros Harvin Casco, de 28 años de edad, y Johnny Miranda, de 26, resultaron con diversos golpes al producirse un derrumbe en la mina artesanal La Esperanza No. 2, en San Carlos, Río San Juan, la tarde de ayer jueves.

Rescatan a dos mineros tras derrumbe en La Esperanza No. 2
Rescatan a dos mineros tras derrumbe en La Esperanza No. 2

Pobladores de la zona informaron que los mineros se encontraban laborando cuando uno de los túneles de la mina colapsó parcialmente y los dejó cubiertos de gran cantidad de tierra.

Afortunadamente Harbin y Johnny fueron rescatados por sus colegas y llevados al hospital Luis Felipe Moncada, donde los médicos descartaron fracturas y les brindaron la atención requerida.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456