Dos nicaragüenses arrestados en Costa Rica: Uno por vender drogas y otro por andar en moto robada

La noche de ayer miércoles, dos nicaragüenses de apellidos Martínez Reyes y Escoto, fueron detenidos en Pital de San Carlos, Costa Rica, por estar involucrados en diferentes delitos.

El nica Martínez Reyes arrestado por vender drogas en Costa Rica

El primer arresto tuvo lugar en el sector conocido como Barrio Chino, donde el pinolero Martínez Reyes fue sorprendido cuando vendía drogas.

Al notar la presencia policial, el nica intentó huir a pie, pero fue alcanzado tras una persecución, y le decomisaron 100 dosis de crack listas para su distribución y 55 mil colones provenientes de la venta de droga.

En una segunda acción operativa, las autoridades interceptaron en un retén de control vial una motocicleta conducida por el nicaragüense de apellido Escoto.

El nica Escoto arrestado por andar en una moto robada

Al verificar los datos del vehículo, los oficiales confirmaron que presentaba alteraciones en sus características y poseía una denuncia reciente por robo.

Ambos nicaragüenses fueron trasladados a las celdas preventivas y puestos a la orden de la Fiscalía para iniciar el debido proceso legal.

Martínez Reyes enfrentará cargos por presunto tráfico de drogas, mientras que Escoto será procesado por el delito de receptación de vehículo robado.

