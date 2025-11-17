Dos motociclistas sufren severas lesiones al impactar contra una vaca en Carazo

Con lesiones de consideración resultaron Cristian José Arias, de 18 años de edad, y René Alexander Mendoza Acosta, de 25, al impactar la motocicleta en la que desplazaban contra una vaca en el sector de la “T”, carretera Diriamba-La Boquita, en el departamento de Carazo.

Grave accidente de moto contra vaca en la carretera de Carazo. Foto Cortesía: Aquí y Allá

Cazadores de noticias informaron que ambos lesionados se movilizaban a bordo de una motocicleta color rojo con blanco, sin placa, cuando repentinamente se les cruzó una vaca, ocurriendo el accidente.

“Los dos lesionados están vivos de milagro porque fue tan fuerte el impacto que se escuchoócomo una explosión, era para que se mataran, los miramos tirados sobre la carretera, uno de ellos en estado inconsciente” expresó un testigo.

Al lugar llegó el dueño de la vaca identificado como Norlan Ocón, habitante de la zona, quien ahora deberá responder por el accidente causado por su animal que según dijo se le salió del potrero.

Los Bomberos de Carazo, atendieron a los lesionados en el lugar para luego trasladarlos de emergencias al Hospital Regional Santiago de Jinotepe.

