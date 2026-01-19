Dos jóvenes mueren al caer en chimenea de 100 metros en punto minero de Bonanza

Los jóvenes Sedrac Chale Flores, de 18 años, y Elvis Geovanny Sabino Solano, de 16, fallecieron tras caer a una chimenea de 100 metros de profundidad en el punto de minería El Comal, en la comunidad Panamá, en Bonanza, Triángulo Minero, Caribe Norte.

Tragedia en Bonanza: dos jóvenes mueren en mina

Cazadores de noticias informaron que la desgracia ocurrió a las 8:40 minutos de la noche del sábado luego de que los jóvenes ingresaron a sustraer broza de oro sin permiso al punto de minería de la señora Esneyda Maritza Molina Pineda.

Se conoció que al momento en que personal del punto minero los descubrió y les llamó la atención, los jóvenes salieron corriendo por el sector conocido como “El Tunelón”, cayendo a la profunda chimenea donde sufrieron lesiones mortales.

Uno de los jóvenes falleció de manera instantánea, en tanto el segundo se rindió ante la muerte cuando era trasladado al Hospital Esteban Jaen Serrano.

En la atención de la emergencia participaron cuatro miembros de los Bomberos y seis agentes de la Policía Nacional

Sedrac Chale Flores habitaba en el barrio Nuevo Amanecer, y Elvis Sabino Solano era originario del barrio Mario de La Llana, en el mismo municipio de Bonanza, hacia donde fueron llevados sus cuerpos para sus debidas honras fúnebres.