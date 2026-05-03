Poblador termina su vida al caer ebrio desde autobús en marcha en Telpaneca

De manera inmediata pereció el señor Nolberto López González, de 40 años, al caer de un bus en marcha en el sector El Naranjito, en la comunidad San Jerónimo, de Telpaneca, Madriz, a las 4 y media de la tarde de ayer domingo.

Naranjito, Madriz: Pasajero ebrio muere al caer de bus

Cazadores de noticias informaron que López González viajaba en estado de ebriedad en un bus multicolor, placas MZ 6607, que cubre la ruta San Jerónimo – Condega y que era conducido sobrio por Enner González, de 29 años.

Según testigos, el bus iba con las puertas abiertas y don Nolberto no esperó que la unidad se detuviera para bajarse, y al caer sobre la vía, las pesadas llantas le pasaron encima, causándole la muerte.

El cuerpo sin vida de Nolberto López González quedó tirado sobre la vía del pozo comunal del Naranjito medio kilómetro al Sureste a donde se presentaron agentes policiales para investigar los hechos.

Don Nolberto López era originario de la comunidad Venecia, en Condega, Estelí.

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