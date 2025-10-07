Dos hombres desaparecen arrastrados por las olas en Poneloya

Los ciudadanos Moisés de Jesús Luna Reyes, de 41 años, y Darwin Israel Martínez Luna, de 23, desaparecieron en las aguas del balneario Poneloya, en el departamento de León, la mañana de hoy martes.

Búsqueda de dos bañistas desaparecidos en Poneloya

​Ambos estaban bañándose en el mar junto a Bryan José Luna Roque, de 17 años, y otra persona más, cuando tres de ellos fueron arrastrados por una fuerte ola.

Bryan Luna fue rescatado por personas que estaban en el lugar, en tanto Moisés y Darwin fueron arrastrados por el mar.

​Moisés Luna y Darwin Martínez, junto a un grupo de personas, llegaron al balneario a celebrar el cumpleaños de una adolescente, procedentes de la comarca Sabana Grande, en El Sauce, León.

​Un equipo de los Bomberos Unidos, autoridades locales, familiares y pescadores de la zona han iniciado un operativo de búsqueda en el sector de Los Pinos, en la Bocana de Poneloya, con la esperanza de encontrar a los desaparecidos.

