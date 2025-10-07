Dos hombres desaparecen arrastrados por las olas en Poneloya

Por Jonathan Morales
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Los ciudadanos Moisés de Jesús Luna Reyes, de 41 años, y Darwin Israel Martínez Luna, de 23, desaparecieron en las aguas del balneario Poneloya, en el departamento de León, la mañana de hoy martes.

Búsqueda de dos bañistas desaparecidos en Poneloya
Búsqueda de dos bañistas desaparecidos en Poneloya

​Ambos estaban bañándose en el mar junto a Bryan José Luna Roque, de 17 años, y otra persona más, cuando tres de ellos fueron arrastrados por una fuerte ola.

Bryan Luna fue rescatado por personas que estaban en el lugar, en tanto Moisés y Darwin fueron arrastrados por el mar.

​Moisés Luna y Darwin Martínez, junto a un grupo de personas, llegaron al balneario a celebrar el cumpleaños de una adolescente, procedentes de la comarca Sabana Grande, en El Sauce, León.

​Un equipo de los Bomberos Unidos, autoridades locales, familiares y pescadores de la zona han iniciado un operativo de búsqueda en el sector de Los Pinos, en la Bocana de Poneloya, con la esperanza de encontrar a los desaparecidos.

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