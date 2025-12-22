Voraz incendio deja en la calle a dos familias en la Colonia Cristhian Pérez, Managua

La señora Martha Argüello Castillo, de 75 años, su hijo Sergio Antonio Argüello, de 43 años, y la familia del señor Ramiro Lorío, de 75 años, perdieron todo el esfuerzo de sus vidas, luego que un incendio destruyó sus viviendas.

Incendio en Managua deja dos casas destruidas sin víctimas

El voraz siniestro inició a la 01:20 minutos de la madrugada de este lunes de la rotonda de Bello Horizonte una cuadra abajo y media al sur, en la colonia Cristhian Pérez, Distrito Cuatro de Managua.

Nuestro colaborar Reynaldo Marota dio el primer aviso sobre el incendio a través de nuestro programa “Ya de Madrugada”, detallando que las llamas estaban afectando una primera casa y se extendían a la vivienda vecina.

Presuntamente el incendio inició en la parte trasera de la vivienda del señor Ramiro Lorío y cuando las llamas empezaban a afectar la casa de doña Martha Argüello, logró salir al andén junto a su hijo Sergio para ponerse a salvo.

En tanto el señor Lorío sufrió afectación por inhalación de humo y quemaduras menores siendo llevado en un vehículo particular al hospital Carlos Marx.

Unidades de bomberos de la colonia Pedro Joaquín Chamorro, Villa Progreso, Roberto Huembes y de la carretera norte, llegaron a sofocar el siniestro evitando que más casas fueran afectadas.

Igualmente, agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar para garantizar el trabajo de los bomberos y evitar otras incidencias.

A causa del fuego, las viviendas números 421 y 422 de la colonia Cristhian Pérez se quemaron por completo quedando en pie solo las paredes de concreto.

El subdirector de los Bomberos Unidos, comisionado mayor Lenin José Quiroz Briceño, dijo que, aunque el techo de las viviendas se desplomó por el fuego, debido a que era de madera, afortunadamente no hubo pérdidas humanas.

El jefe bomberil recomendó a la población a extremar las medidas de seguridad, especialmente en esta época del año, revisando las instalaciones de gas, vigilar el uso de fogones, evitar la quema de basura y supervisar las luces y decoraciones navideñas, para prevenir hechos similares.

Aunque se presume que el siniestro ocurrió por una fuga de gas en un tanque de la casa del señor Ramiro Lorío, serán los especialistas de los bomberos quienes determinen el origen.