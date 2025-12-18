Dos adolescentes resultan lesionados al caerse de moto en Jalapa

Con lesiones de consideración resultaron anoche Yaritza Massiel Hernández Palacios y Jackson Santos Sevilla, ambos de 16 años, al derrapar en una moto e impactar contra una cuneta en la comunidad Campo Hermoso, en el kilómetro 272, del municipio de Jalapa, Nueva Segovia.

Cazadora de noticias informaron que Yaritza Masiel conducía de manera temeraria una moto marca Génesis 150, color azul, sin placa, cuando por el exceso de velocidad y una mala maniobra perdió el control, ocurriendo el accidente.

Personas que transitaban por la zona alertaron a los bomberos Unidos, quienes tras brindarle atención pre hospitalaria a los lesionados los trasladaron al Hospital Pastor Jiménez, de Jalapa.

