Divisan hermoso Cocodrilo tomando el sol en puerto de Moyogalpa, Isla de Ometepe

Un hermoso Cocodrilo Americano fue observado tomando el sol, en el puerto lacustre del lago Cocibolca en el municipio de Moyogalpa, en el departamento de Rivas, la mañana de este sábado.

Ante este avistamiento, los pobladores de la zona alertaron a las autoridades. Enseguida la comisión interinstitucional conformada por la alcaldía de Moyogalpa, Policía Nacional, realizó una visita de seguimiento para evaluar las condiciones del hábitat del Cocodrilo.

Además, para garantizar una convivencia segura entre la especie y la población, debido a la constante circulación de turistas y habitantes en el área.