Diriambino se ahoga en Río El Manguito mientras paseaba con su hijo y un cuñado

El ciudadano Nelson Bayardo García Brenes, de 32 años, se ahogó la mañana de hoy domingo en el río El Manguito, ubicado en Diriamba, Carazo.

Según reportes preliminares, Nelson llegó al balneario en compañía de un hijo y un cuñado para darse un chapuzón.

En el sitio, García Brenes se puso a ingerir licor y posteriormente se introdujo a una poza del río y se ahogó.

El ahora occiso habitaba en el barrio La Concepción, localizada en Diriamba, Carazo, donde se le dará cristiana sepultura.

