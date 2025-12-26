Diriambino perece en La Dalia tras llegar de laborar en cortes de café

En el hospital de La Dalia, Matagalpa, falleció ayer jueves el señor Orlando René Escobar González, a consecuencias de complicaciones de salud.

Fallece Orlando Escobar en hospital de La Dalia

Escobar González era originario de Diriamba, Carazo, y había llegado a La Dalia para trabajar en los cortes de café.

El señor Wilber García dijo que ayer 25 de diciembre, Orlando Escobar fue llevado de urgencia al centro asistencial en donde murió minutos después.

Según el reporte médico, el infortunado murió por causas naturales y se pide a su familia que lleguen a retirar su cuerpo al hospital La Dalia.

Para obtener más información sobre el cuerpo de Orlando René Escobar pueden comunicarse al celular 8949-7021.

