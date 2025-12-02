Detienen en Masaya a 10 sujetos por diferentes delitos en los últimos siete días

Como parte de las acciones para garantizar la paz y tranquilidad de las familias, en la semana comprendida entre el lunes 24 y el domingo 30 de noviembre de 2025, la Policía Nacional capturó a 10 sujetos vinculados a diversos hechos delictivos en el departamento de Masaya.

La vocera policial, Katherine Urbina, detalló que entre los detenidos están uno por robo con violencia, 5 por robo con fuerza y 4 por abastecimiento de drogas, delitos cometidos en Masaya, Niquinohomo, Masatepe y San Juan de Oriente.

En cuanto a los delitos ocurridos en la semana, se registraron un robo con intimidación, un robo con violencia y cuatro robos con fuerza en diferentes puntos del departamento.

Como parte de su trabajo preventivo, la Policía realizó visitas casa a casa para fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres, accidentes de tránsito e incendios, además de brindar cobertura a actividades deportivas y tradicionales.

La Policía de Masaya también intensificó la regulación en los principales tramos de carreteras para reducir riesgos y prevenir accidentes de tránsito.

Las autoridades reiteraron las recomendaciones a los automovilistas de no conducir en estado de ebriedad, respetar los límites de velocidad, asegurar que el vehículo esté en buen estado mecánico antes de viajar y respetar a peatones y motociclistas.

A los motociclistas la Policía les aconsejó conducir con responsabilidad y no usar el teléfono celular mientras manejan.

