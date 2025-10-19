Detienen en El Salvador a 5 nicas por “mal matar” al dueño del hospedaje donde dormían
La Policía salvadoreña capturó este domingo a cinco nicaragüenses en estado de ebriedad que atacaron al dueño del hospedaje en donde se encontraban, ubicado en la residencial Los Chorros, en Colón, La Libertad Oeste.
Los nicas detenidos son Luis César Bello Garay, de 37 años de edad; Bryan Steven Pérez González, de 27 años; Francisco Javier Velásquez Andrade, de 21 años; Walter del Carmen Reyes, de 20 años, y Addy Alexander Palacios, de 20 años.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial con golpes en diferentes partes del cuerpo, sin embargo, se encuentra en condición estable. Los 5 compatriotas serán remitidos a un juzgado por el delito de lesiones.