Detienen en El Salvador a 5 nicas por “mal matar” al dueño del hospedaje donde dormían

La Policía salvadoreña capturó este domingo a cinco nicaragüenses en estado de ebriedad que atacaron al dueño del hospedaje en donde se encontraban, ubicado en la residencial Los Chorros, en Colón, La Libertad Oeste.

Policía captura a cinco nicaragüenses ebrios en El Salvador

Los nicas detenidos son Luis César Bello Garay, de 37 años de edad; Bryan Steven Pérez González, de 27 años; Francisco Javier Velásquez Andrade, de 21 años; Walter del Carmen Reyes, de 20 años, y Addy Alexander Palacios, de 20 años.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial con golpes en diferentes partes del cuerpo, sin embargo, se encuentra en condición estable. Los 5 compatriotas serán remitidos a un juzgado por el delito de lesiones.