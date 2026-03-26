Detienen en Costa Rica a pinolero buscado por abusar de menor en Nicaragua

Un nicaragüense de apellidos Pavón Pérez fue detenido ayer miércoles por oficiales de la Policía Municipal de San José, Costa Rica, tras descubrirse que tenía orden de captura internacional por un delito sexual contra una menor de edad cometido en Nicaragua.

Detención de Pavón Pérez en Costa Rica

La información brindada por el director de la policía costarricense, Marcelo Solano, detalla que el hombre huyó recientemente de Nicaragua, donde cometió el delito.

Pavón trabajaba como guarda de seguridad en un comercio de la capital y luego de ser arrestado fue puesto a la orden de las autoridades migratorias.

Ahora corresponderá al personal de INTERPOL realizar el trámite de entrega de este hombre a las autoridades de Nicaragua.

