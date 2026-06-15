Después de un gustazo… sujeto es atacado con puñal al salir de un bar

Una estocada en el tórax y otra en la espalda recibió Miguel Novoa Chavarría, de 24 años, al ser atacado a puñaladas por un sujeto desconocido en las afueras de un bar, en Pantasma, Jinotega.

El afectado relató que estaba “empinando el codo” con varios amigos cuando salió un momento del bar y fue atacado por el sujeto que le clavó las dos estocadas.

El lesionado fue trasladado al centro de salud de Pantasma donde médicos e turno le suturaron las heridas.

En tanto, agentes del orden público de Pantasma investigan la identidad y paradero del agresor.

Siempre en Pantasma, Jinotega, efectivos policiales capturaron a Javier Martínez Rivera, de 19 años, al momento que portaba una bolsa con 29 gramos de cocaína.

El detenido será puesto a la orden de las autoridades correspondientes para su debido enjuiciamiento.

