Despiadado sobrino le prende fuego a casa de su tía en Bluefields, Caribe Sur

Con una mano adelante y otra atrás quedó una mujer identificada solo como Petrona, luego que uno de sus sobrinos le pegara fuego a su vivienda, situada en el asentamiento Camilo Ortega, a unos 16 kilómetros de la periferia de la ciudad de Bluefields, Caribe Sur.

Hasta el momento se desconocen los motivos que tuvo el despiadado sobrino para pegarle fuego a la casa de su tía.

Miembros de los Bomberos Unidos e investigadores de la Policía serán los encargados de esclarecer el caso y ampliar las investigaciones del siniestro que dejó a una familia en la calle, este primero de enero.