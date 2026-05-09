Descuido en fritanga termina en emergencia con un trabajador herido en una de sus manos, en Granada

Una jornada laboral normal terminó en un doloroso accidente para Javier López Hernández, de 36 años, quien sufrió una profunda herida en su mano derecha mientras realizaba labores en una fritanga la Luz, del barrio Pancasan, en el departamento Granada.

Javier se encontraba cortando carne para asar cuando aparentemente por estar distraído conversando, perdió el control del cuchillo y terminó cortándose accidentalmente.

Ante la emergencia, un compañero de trabajo reaccionó rápidamente y lo trasladó en motocicleta al Hospital Japón Nicaragua, donde médicos de turno le brindaron atención inmediata, realizándole ocho puntadas para cerrar la herida.

Tras recibir tratamiento y permanecer bajo observación, el lesionado fue dado de alta.