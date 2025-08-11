Desconocidos matan a cuchilladas a muchacho en Rancho Grande, Matagalpa

Un joven de 16 años de edad, de iniciales E. J. P. A., fue encontrado asesinado en el municipio de Rancho Grande, departamento de Matagalpa, la mañana de este lunes.

Asesinan a joven de 16 años en Matagalpa: Investigan el caso

El hallazgo del cadáver fue realizado por personas que iban pasando de la escuela Benjamín Zeledón 500 metros al Este en Las Carpas número 1, del sector El Jícaro.

Según fuentes médicas, el joven murió a causa de heridas de cuchillo que le hicieron en el lado derecho del cuello.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes fueron los autores del asesinato y cuáles fueron los motivos.

Agentes de la Policía Nacional se encuentran realizando las investigaciones respectivas del caso.

