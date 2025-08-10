type here...
domingo, agosto 10, 2025
Sucesos

Desconocidos le quitan la vida a señor de 72 años y cubren su cuerpo con hojas de Chagüite

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Don Luis Espino González, de 72 años, fue encontrado asesinado la mañana de ayer sábado en la comarca Datanlí, en el municipio de Jinotega.

El cuerpo de la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca y estaba tapado con varias hojas de chagüite.

Conocidos dijeron que don Luis Espino estaba desaparecido desde el pasado jueves, cuando salió de su casa rumbo a una celebración religiosa.

Autoridades policiales investigan la identidad de los autores del crimen para esclarecer el hecho de sangre.

