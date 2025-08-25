type here...
Sucesos

Desconocidos casi matan a machetazos a un hombre en Waslala

Por Jhonny Martínez
Con heridas de machetes en distintas partes del cuerpo, principalmente en las costillas, resultó la tarde de ayer domingo el ciudadano Celedonio Mendoza, al ser atacado por desconocidos.

El hecho ocurrió en San José Kaskita, municipio de Waslala, Caribe Norte, donde Celedonio fue interceptado por los delincuentes.

Celedonio Mendoza es originario de la zona del Caño El Zapote y fue trasladado de emergencia al Hospital Fidel Ventura de Waslala, en tanto la policía investiga la identidad y paradero de los agresores.

