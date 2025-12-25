Desconocidos asesinan a motociclista en Yalí, Jinotega

De varios disparos en la cabeza fue asesinado el ciudadano Álvaro José Zeledón Castro, de 30 años, en la comarca La Rica, en San Sebastián de Yalí, Jinotega.

Álvaro José Zeledón Castro, de 30 años

El crimen sucedió al mediodía de este jueves cuando Álvaro se movilizaba a bordo de una motocicleta y fue interceptado por sujetos desconocidos en un camino solitario.

Aparentemente, al no hacerles caso a detenerse, los delincuentes le realizaron varios disparos que le impactaron en la cabeza, quedando muerto a orillas de su motocicleta.

Al momento del crimen, Álvaro Zeledón supuestamente se dirigía hacia su casa luego de haber salido de la casa de unos familiares en la comarca Santa Rosa.

Tras recibir la denuncia del asesinado, agentes policiales se movilizaron al sitio del hecho para iniciar las investigaciones y tratar de identificar y localizar a los criminales.

