type here...
Buscar
32.7 C
Managua
domingo, agosto 17, 2025
Sucesos

Desconocidos amarran a hombre y le quitan la vida a puñaladas en Waslala

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El joven Sherwin Alberto Cortedano Granados, de 19 años, fue encontrado asesinado la mañana de hoy domingo en la comunidad Ocote Tuma, en Waslala, Caribe Norte.

Asesinato de Sherwin Cortedano: un crimen en Waslala
Asesinato de Sherwin Cortedano: un crimen en Waslala

El cuerpo Sherwin Alberto estaba amarrado de manos, en el sector conocido como San Pablo, y presentaba dos puñaladas en el cuello que le causaron la muerte.

Habitantes de la zona informaron que horas antes del hallazgo escucharon gritos y forcejeos, por lo que presumen que el caso puede tratarse de un ajuste de cuentas.

La policía de Waslala amplía las investigaciones el caso para esclarecer el hecho y capturar a los responsables del crimen.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456