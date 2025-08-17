Desconocidos amarran a hombre y le quitan la vida a puñaladas en Waslala

El joven Sherwin Alberto Cortedano Granados, de 19 años, fue encontrado asesinado la mañana de hoy domingo en la comunidad Ocote Tuma, en Waslala, Caribe Norte.

Asesinato de Sherwin Cortedano: un crimen en Waslala

El cuerpo Sherwin Alberto estaba amarrado de manos, en el sector conocido como San Pablo, y presentaba dos puñaladas en el cuello que le causaron la muerte.

Habitantes de la zona informaron que horas antes del hallazgo escucharon gritos y forcejeos, por lo que presumen que el caso puede tratarse de un ajuste de cuentas.

La policía de Waslala amplía las investigaciones el caso para esclarecer el hecho y capturar a los responsables del crimen.

