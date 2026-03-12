Desconocidos acaban a tiros con la vida de guarda de seguridad en Jinotega

Las autoridades de la Policía Nacional investigan la identidad y paradero de las personas que acabaron a balazos con la vida del guarda de seguridad identificado como Manuel José Lazo Martínez de 44 años.

El crimen se registró la noche de este jueves, en la finca La Florida de la comarca Santa Isabel de la ciudad de Jinotega, donde laboraba la víctima.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que, supuestamente, unos hombres llegaron hasta la finca a don Manuel para acabar con su vida.