Desconocido grave al ser impactado por camioneta en Carretera Nueva a León
Un ciudadano de identidad desconocida, de unos 26 años de edad, quedó grave tras ser impactado por la camioneta placa M 220-507, frente a residencial Valles de Sandino, kilómetro 14 de la carretera nueva a León, la noche de este martes.
Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que el desconocido cruzó sin precaución la vía, siendo impactado por la camioneta.
El desconocido fue atendido por miembros de los Bomberos Unidos y presuntamente, trasladado al hospital Antonio Lenin Fonseca. En tanto, agentes policiales investigan el caso.