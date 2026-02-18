Caribeño muere tras impactar en moto contra parte trasera de una rastra en sector del Mayoreo

En el Hospital Alemán Nicaragüense “Carlos Marx” se rindió ante la muerte la mañana de este miércoles Itzon Herman Presida Thyne, de 25 años, tras accidentarse en motocicleta de los semáforos del mercado de Mayoreo cincuenta metros al Este, en Managua.

Itzon Herman Presida Thyne

Los informes recabados dan cuenta que Presida Peinet circulaba a bordo de la moto placa M 310-887, del sector de la Subasta hacia el Sur y al llegar a los semáforos del mercado de Mayoreo giró a la izquierda, invadió carril y colisionó en el lateral derecho de la rastra placa MT 28-576.

La rastra era jalada por el cabezal matrícula MT 36-963 conducido por José Ignacio Espinoza Zepeda, de 63 años.

Accidente fatal en Mayoreo: motociclista pierde la vida

A causa del accidente, Itzon Presida Thyne sufrió fracturas y varias lesiones de gravedad que le provocaron la muerte mientras era atendido en el hospital Alemán Nicaragüense.

Itzon Herman Presida era originario de la Costa Caribe, supuestamente habitaba en el sector de Villa Reconciliación Norte y al momento del accidente se dirigía a laborar en el sector de la comarca Sabana Grande.

