Desconocido muere en Managua luego de caer desde un segundo piso en Juigalpa

En el hospital Antonio Lenin Fonseca, en Managua, murió ayer domingo un desconocido de unos 40 años de edad, luego de caer del segundo piso de una vivienda en Juigalpa, Chontales.

Inicialmente el hombre fue llevado al Hospital Comandante Camilo Ortega, pero debido a la gravedad del trauma craneal que sufrió fue trasladado al hospital capitalino donde murió dos horas después de su ingreso.

En el Hospital Lenín Fonseca también dio su último suspiro por una enfermedad natural, la señora Mercedes de los Ángeles Padilla Blanco, de 54 años, quien vivía en el barrio San Sebastián.

También se rindió ante la muerte a causa de múltiples enfermedades, Anuar Urbina, de 40 años, quien habitaba en el barrio Carlos Fonseca.

