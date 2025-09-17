Desconocido muere al estrellarse en moto contra un punto fijo en la carretera nueva a León

La noche del pasado lunes falleció de forma inmediata un motociclista no identificado al impactar contra un poste de concreto del tendido eléctrico, en el kilómetro 11 de la carretera Nueva a León.

Testigos indicaron que el infortunado que no fue identificado ya que no andaba ningún documento, conducía una moto estilo montañera color rojo a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad, lo que provocó que perdiera el control.

Agregaron que el motociclista se salió de la vía e impactó contra el punto fijo, muriendo en el lugar, aparentemente por trauma craneal ya que no llevaba asegurado su casco de seguridad.

El cuerpo de la víctima fue llevado al Instituto de Medicina Legal, para la autopsia y en espera que su familia lo reconociera y retirara para las exequias.

