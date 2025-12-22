Desconocido es hallado flotando muerto y putrefacto en aguas de un rio en Wiwili, Jinotega

Un hombre de identidad hasta el momento desconocida fue encontrado esta tarde flotando muerto en el rio Coco, en la zona de la comunidad miskita, Plisita, en la jurisdicción de Wiwili, departamento de Jinotega.

El desconocido estaba en estado putrefacto, por lo que se procedió a enterrarlo después que la policía hizo el levantamiento de datos y fotos.

De confirmarse que murió por sumersión, sería el nicaragüense número 218 que fallece ahogado este año en el país, en diferentes ríos, mares, lagos y lagunas, según las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya.