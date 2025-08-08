Desconocido es encontrado sin vida flotando en el Río Punta Gorda, en Nueva Guinea

Un hombre que no ha sido identificado fue encontrado flotando la mañana de este viernes en las aguas del Río Punta Gorda, en el sector de la Colonia La Unión, en Nueva Guinea, Caribe Sur.

Hallan cuerpo sin vida en Río Punta Gorda, Nueva Guinea

El hallazgo fue realizado por pobladores que se dirigían a realizar sus labores cotidianas, y que de inmediato dieron aviso a las autoridades de la zona.

Cerca del cuerpo fue encontrada un caballo blanco que cargaba unas alforjas con productos alimenticios que aparentemente el ahora occiso había comprado para llevarle a su familia.

Las autoridades se encuentran investigando la identidad del infortunado que aparentemente falleció por sumersión pues no presentaba signos de violencia.

