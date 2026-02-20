Desconocido es encontrado sin vida en un caño de la Comunidad de Ulas en Waspam

Con golpes en el rostro fue encontrado muerto un hombre de identidad desconocida en la comunidad Ulwas, municipio de Waspam, Caribe Norte, la tarde de ayer jueves.

Hallazgo de cadáver en Ulwas conmociona Waspam

El cuerpo estaba tirado en un caño localizado a unos 4 kilómetros al Este del casco urbano de la comunidad, por vecinos de la zona que pasaban por el sitio hacia sus casas.

El desconocido vestía pantalón color azul y llevaba puestas botas de cuero de cordones.

Al lugar del hallazgo se presentaron agentes de la Policía Nacional para tratar de identificar al infortunado y determinar si en su muerte hubo mano criminal.

