Desconocido es encontrado sin vida en predio baldío de la ciudad de Matagalpa

Un hombre no identificado, de entre 35 y 40 años de edad, fue encontrado muerto anoche, en estado de descomposición, en un predio baldío del barrio Las Marías, en la entrada a la ciudad de Matagalpa.

Hallan cadáver en descomposición en barrio Las Marías

El cadáver fue descubierto por lugareños quienes alertaron a las fuerzas policiales para que llegaran al sitio a conocer del hecho.

El infortunado no era conocido en la zona y vestía pantalón azul, camiseta negra con el lema “Tommy 2013 fitness” y zapatos deportivos plomos con suela blanca.

El desventurado tenía más de 24 horas de haber muerto y tenía lesiones en la espalda. El rostro estaba irreconocible, aparentemente al ser víctima de aves de rapiña.

Agentes de la Policía Nacional y expertos de Medicina Legal llegaron al lugar y llevaron el cuerpo a la morgue del hospital César Amador Molina, para la respectiva autopsia, y en espera de ser reclamado por los suyos.

