Desconocido es encontrado sin vida en Dipilto
En la comunidad de Buenos Aires, del municipio de Dipilto, en el departamento de Nueva Segovia, fue encontrado sin vida un hombre de unos 34 años, cuya identidad se desconoce.
Se trata de un moreno, presuntamente originario de la Costa Caribe, quien vestía una camiseta color gris con el logo de la marca Nike.
La alcaldía de Dipilto entregó un ataúd a trabajadores del MINSA para sepultar al hombre, en caso de que no sea reclamado por familiares.
Además, las autoridades continúan investigando la identidad y circunstancias de su muerte.