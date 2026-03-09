Identifican a hombre con tatuaje «Guadalupe» encontrado sin vida en Waslala

Con el nombre de Antonio Dávila, conocido cariñosamente como “Yico”, fue identificado el joven encontrado sin vida a orillas de un río en la comunidad de Ocote Yahoska, en el municipio de Waslala, Caribe Norte.

Hombre hallado junto al puente Los Plantoneros

El hallazgo fue realizado cerca del puente colgante Los Plantoneros, por habitantes que circulaban por ese sector la tarde del domingo.

Los pobladores llamaron a las autoridades correspondientes quienes iniciaron las investigaciones para determinar la identidad y causas del fallecimiento.

Antonio Dávila estaba inicialmente como desconocido, pero fue identificado gracias el tatuaje con el nombre de “Guadalupe” que tenía en uno de sus brazos.

El cuerpo fue llevado a la morgue del hospital Fidel Ventura de Waslala, donde su familia lo reclamó e informó que era originario de Sébaco, Matagalpa.