Descartan mano criminal en muerte de adolescente con capacidades diferentes en Malpaisillo, León

La tarde de ayer fue retirado del Instituto de Medicina Legal, el cadáver de la jovencita Gabriela Saraí Silva Laguna, de 16 años, y llevado a la comunidad La Rota, municipio de Malpaisillo, León, de donde era originaria.

Gabriela Silva, quien reportada como desaparecida desde el pasado sábado por su madre Luz Fátima Laguna, de 36 años, cuando salió a comprar golosinas a una pulpería cercana a su casa y ya no regreso.

El cuerpo de la joven, que sufría de discapacidad intelectual, fue hallado la tarde del pasado lunes en estado de descomposición, entre los matorrales de un cerro ubicado a varios kilómetros de donde fue vista por última vez.

Doña Luz Laguna, dijo que el forense que hizo la autopsia le comunicó que se descartaba mano criminal en la muerte de su hija, y las lesiones que tenía fueron provocadas por animales y no había sido abusada sexualmente.

Y es que debido a las lesiones que tenía se presumió que Gabriela Saraí Silva Laguna, había sido asesinada y abusada sexualmente, lo que fue descartado por la autopsia.

