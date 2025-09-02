type here...
martes, septiembre 2, 2025
Sucesos

Descarga eléctrica tienen entre la vida y la muerte a constructor, en Río San Juan

Por Jhonny Martínez
Con quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo resultó el obrero Silvio Alejandro Oporta, de 34 años, al recibir una descarga eléctrica.

Grave descarga eléctrica causa quemaduras a obrero en San Carlos
El hecho ocurrió en la ciudad de San Carlos, en el departamento de Río San Juan, cuando Silvio Oporta realizaba labores de construcción.

Según testigos, el obrero hizo contacto con la rama de un árbol que estaba energizado por un cable eléctrico.

El afectado fue socorrido por miembros de la Cruz Blanca que lo trasladaron grave al hospital Luis Felipe Moncada, de San Carlos, Río San Juan.

