Desborde del Caño Chiquito mata un semoviente en Nueva Guinea

Las lluvias que han persistido en los últimos días volvieron a generar afectaciones en Puerto Príncipe, municipio de Nueva Guinea, donde el desborde del río Caño Chiquito provocó la muerte de un semoviente.

Los pobladores de la zona relataron que varios animales eran arreados cuando fueron sorprendidos por las corrientes y uno de ellos quedó atrapado en un remanso. Otra versión señala que los animales habrían caído directamente al río.

En un video difundido sobre el incidente se observa a varias personas intentando rescatar a los animales que fueron alcanzados por el agua. Sin embargo, uno de los semovientes no logró ser salvado y murió ahogado.

Afortunadamente, ninguna de las personas que participó en las labores de rescate resultó afectada.