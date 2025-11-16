Desalmado le fractura el brazo a su mujer porque no le tenía la comida servida

En tremendo clavo está metido Donald Antonio Huete Flores, de 34 años, quien le fracturó el brazo derecho y le inflamó un ojo a su mujer, en el barrio El Escudo, en Granada.

Según las investigaciones, Donald Antonio llegó borracho a su casa, y como su mujer no le tenía comida servida, la atacó cobardemente.

Los gritos de la fémina alertaron a los vecinos que capturaron al desalmado hombre que tendrá que responder por los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones graves.

En tanto, la afectada fue trasladada por miembros de la Cruz Blanca que la trasladaron al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada, donde fue atendida por especialistas.

