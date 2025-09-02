type here...
Buscar
26.4 C
Managua
martes, septiembre 2, 2025
Sucesos

Derrumbe de tierra deja 3 lesionados, en kilómetro 12 carretera a Masaya

Por Lila Gar
Lectura: Menos de un minuto(s)

Con golpes leves resultaron 3 personas que trabajaban en la instalación de tuberías para aguas negras, al colapsar las paredes de la zanja donde estaban, hecho ocurrido en el kilómetro 12 carretera a Masaya.

Los lesionados son Mateo José Cinco, de 25 años, de Ciudad Belén, Jefry Alejandro Herrera, de 19 años, de Waspán Norte, y Luis Alberto Rugama Vanegas, de 39 años, oriundo de carretera Vieja a León.

El hecho ocurrió exactamente en el barrio Gaspar García Laviana, y los lesionados fueron trasladados a las clínicas previsionales donde están inscritos.

Los encargados de la obra se encuentran investigando las causas del derrumbe, para evitar que vuelva a ocurrir el hecho, que afortunadamente no causó muerte ni lesiones graves.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456