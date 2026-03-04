Denuncian cruel abandono de yegua recién parida en Comarca Las Jagüitas

Habitantes del sector 6 de la comarca Las Jagüitas, aledaño al barrio Milagro de Dios. en el Distrito V de Managua, denunciaron el estado de abandono y extrema crueldad en el que fue hallada una yegua adulta con graves signos de desnutrición y deshidratación.

Yegua desnutrida en zanja de Las Jagüitas

Los médicos veterinarios Diana López y Joshua Morales acudieron al lugar para brindar auxilio al equino, detectando que el animal había dado a luz recientemente.

«Presenta señales de pocos días de haber parido; aun así, la obligaron a trabajar. Su cuerpo no resistió la carga y los dueños, al verla debilitada, optaron por abandonarla», explicó el doctor Morales.

Tras estabilizarla con antibióticos, analgésicos y sueros vitaminados, los especialistas expresaron su preocupación por el entorno, ya que el animal se encuentra en una zanja por donde corren aguas sucias expuesto a contaminación y humedad.

Por su parte, la pobladora Juanita Orozco manifestó su indignación al notar que los dueños incluso sustituyeron los cascos del animal por hule para seguir explotándola.

Ante la delicada condición de la yegua, los rescatistas hicieron un llamado urgente a asociaciones de protección animal como El Mirador de Galán, dedicado al auxilio de caballos en abandono, para que revisen la posibilidad de trasladarla y resguardarla.

