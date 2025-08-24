Delincuentes vapulean a ciclista leonés para dejarlo «pidiendo raid»

Con una herida abierta en el cuero cabelludo y una factura en el brazo derecho resultó el ciclista Sergio Catalino Torres, de 24 años, al ser agredido por asaltantes desconocidos.

El ciclista relató que iba transitando por la comarca Abangazca, en el municipio de León, cuando fue interceptado por amigos de lo ajeno que le dijeron que les entregara el vehículo de dos ruedas.

A oponerse al robo, Sergio Catalino fue vapuleado por los tamales que finalmente le quitaron la bicicleta.

Por la gravedad de las lesiones, el ciclista fue trasladado al hospital Oscar Danilo Rosales, de León.

Otro robo ocurrió en Villa La Cruz, en Jinotega, donde la ciudadana María López Hernández, de 54 años, fue despojada de su celular valorado en 3 mil córdobas.

La perjudicada indicó que iba en la vía pública cuando se le acercaron dos sujetos y uno de ellos le arrebató el celular y luego huyeron con rumbo desconocido.

