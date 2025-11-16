Delincuentes quiebran ventana de camioneta para robar costosas pertenencias en una calle jinotegana

Daniela Nicole Moncada, de 29 años, denunció el robo del que fue víctima, en una calle del barrio San Cristóbal, en la ciudad de Jinotega.

La afectada indicó que estacionó su camioneta en la vía y tardó unos minutos realizando una diligencia personas.

Al regresar a su vehículo descubrió que sujetos desconocidos le habían quebrado una de las ventanas para meter la mano y abrir las puertas.

Le sustrajeron un reloj valorado en 250 dólares y otros objetos personales valorados en 16 mil córdobas, más los daños de la ventana que ascienden a 6,500 córdobas.

La policía de Jinotega investiga la identidad y paradero de los autores del robo con fuerza.

