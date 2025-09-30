Delincuentes machetean a jinotegano para robarle 35 mil córdobas

Leandro Suarez Blandón, de 40 años, fue víctima de sujetos desconocidos que lo tacaron a machetazos, para robarle 35 mil córdobas en efectivo.

El perjudicado relató que iba caminando por una calle de la comarca San Francisco de los Cedros, en Jinotega, donde fue interceptado por los amigos de lo ajeno.

A causa de la agresión, don Leandro resultó con un machetazo en el brazo izquierdo y otro en la cabeza, por lo cual, fue trasladado al hospital Victoria Mota, de la ciudad de La Brumas.

Otro robo ocurrió en la comarca La Perla, en el municipio de Jinotega, donde el ciudadano Oscar Aníbal Altamirano, de 37 años, fue despojado de su billetera y un celular.

El afectado recibió una lluvia de patadas y “pijazos” por los amigos de lo ajeno que le causaron pérdidas valoradas en 53 mil córdobas.

