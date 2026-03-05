Delincuentes le quitan la vida a jinotegano para robarle 200 mil córdobas

El comerciante Absalón Torres García, de 34 años, fue ultimado con machete por sujetos desconocidos en la comarca El Tabaco, ubicada en El Cuá, Jinotega.

El crimen fue denunciado por doña Carmen García Jarquín, de 54 años, quien relató que su hijo estaba en su pulpería cuando los autores del crimen llegaron a compra cigarros, para hacerse pasar por clientes.

Cuando Absalón se volteó para buscar el producto, uno de los sujetos le enrolló un trapo en el cuello y otro le asestó varios filazos, hasta causarle la muerte.

Acto seguido, los otros delincuentes registraron el negocio y robaron 200 mil córdobas que don Absalón tenía guardados por la venta de varias manzanas de tierra.

Autoridades policiales de Jinotega rastrean la identidad y paradero de los autores del crimen seguido de robo con fuerza.

