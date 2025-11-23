Delincuentes golpean a vigilante y roban fuerte suma de dinero en sucursal de Claro

Las oficinas de Claro, ubicadas contiguo al parque Las Rosas en Chinandega, fueron blanco de un violento robo durante la madrugada de este domingo. Dos delincuentes ingresaron al establecimiento y lograron sustraer una fuerte suma de dinero, además de diversos equipos.

Robo violento en oficinas de Claro en Chinandega

De acuerdo con información preliminar, los sujetos desarmaron al guarda de seguridad y lo agredieron brutalmente antes de ejecutar el asalto.

La Policía Nacional ya se encuentra investigando el caso, ocurrido cerca de las 2:00 a. m., y trabaja en la identificación y captura de los delincuentes.