Delincuentes despojan de 97 mil córdobas en pertenencias a jinotegana y su sobrino

De dos celulares y dinero en efectivo fueron despojados la señora Esther Palacios Gutiérrez, de 46 años, y su sobrino José Palacio, en la comunidad Turuwas, ubicada en San José de Bocay, Jinotega.

Los afectados se transportaban en una motocicleta y en el trayecto encontraron varios trozos de madera, por lo que tuvieron que estacionarse para quitar los obstáculos del camino.

En ese momento fueron encañonados por dos sujetos que los despojaron de las pertenencias valoradas en 96 mil córdobas y luego huyeron con rumbo desconocido.

Otro robo ocurrió en el barrio Roger Hanguien, en la ciudad de Jinotega, donde dos amigos de lo ajeno despojaron de un celular y dinero en efectivo al joven Janiel Miguel Arosteguí, de 23 años.

El perjudicado indicó que iba rumbo a su casa cuando fue interceptado por los tamales que lo intimidaron con cuchillos para quitarle sus pertenencias valoradas en 1,800 córdobas.

