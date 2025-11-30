Delincuentes caen por saquear pulpería en La Gran Sultana

Tras las rejas fueron puestos Wilfredo López Miranda, de 34 años, y Yuri Cesar Rayos Menocal, de 41, por el delito de robo con fuerza.

Los amigos de lo ajeno sustrajeron más de 2 mil córdobas en productos, del interior de la pulpería que doña Adelina Gómez Mora, de 42 años, tiene en el porche de su casa.

La afectada habita en el barrio Eleonora, de la ciudad de Granada, donde el par de sujetos forzaron los candados del portón principal para ingresar al negocio.

Según los registros, los dos capturados tienen un largo historial de robos en distintas modalidades.

