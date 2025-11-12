Delincuentes atacan negocio y roban equipo valorado en mil dólares en el barrio Altagracia
Una noche de terror vivieron la señora Melba Flores y varios de sus trabajadores, luego que una pandilla de sujetos atacó violentamente su negocio de publicidad en el barrio Altagracia, Distrito III de Managua.
Cámaras de seguridad grabaron el momento en que los delincuentes intentaron ingresar por la fuerza al establecimiento y, al no lograrlo, regresaron con piedras y atacaron el local.
En medio del caos, uno de los delincuentes logró llegar hasta el negocio y sustrajo una pistola de aire caliente valorada en mil dólares, la cual es utilizada para realizar trabajos de rotulación.
Doña Melba Flores lamentó lo ocurrido y dio Gracias a Dios porque ninguno de sus trabajadores resultó herido.
“Fue un momento de mucho miedo; gracias a Dios todos estamos bien”, expresó la víctima de los delincuentes, quienes están siendo rastreados por la Policía Nacional.