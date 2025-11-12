Delincuentes atacan negocio y roban equipo valorado en mil dólares en el barrio Altagracia

Una noche de terror vivieron la señora Melba Flores y varios de sus trabajadores, luego que una pandilla de sujetos atacó violentamente su negocio de publicidad en el barrio Altagracia, Distrito III de Managua.

Ataque violento a negocio de publicidad en Managua

Cámaras de seguridad grabaron el momento en que los delincuentes intentaron ingresar por la fuerza al establecimiento y, al no lograrlo, regresaron con piedras y atacaron el local.

En medio del caos, uno de los delincuentes logró llegar hasta el negocio y sustrajo una pistola de aire caliente valorada en mil dólares, la cual es utilizada para realizar trabajos de rotulación.

Doña Melba Flores lamentó lo ocurrido y dio Gracias a Dios porque ninguno de sus trabajadores resultó herido.

“Fue un momento de mucho miedo; gracias a Dios todos estamos bien”, expresó la víctima de los delincuentes, quienes están siendo rastreados por la Policía Nacional.

