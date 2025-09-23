Delincuentes arrancan puerta para robar electrodomésticos de vivienda en Jinotega

Varios electrodomésticos valorados en 40,800 córdobas robaron delincuentes desconocidos en la vivienda de doña Janeth Blandón, de 33 años.

El hecho ocurrió en la comarca Los Cerrones, en el municipio de Jinotega, donde los amigos de lo ajeno arrancaron la puerta del inmueble para ingresar a la vivienda.

Una vez adentro cargaron con todo lo que pudieron y huyeron con rumbo desconocido.

Otro robo ocurrió en la comarca Los Robles, en el municipio de Jinotega, donde la señora Doribel Salgado Montenegro, de 44 años, fue despojada de un celular y dinero en efectivo.

La perjudicada indicó que dos sujetos desconocidos la intimidaron con un cuchillo y le robaron sus pertenencias valoradas en 8 mil córdobas.

En tanto, en el barrio San Luis, del municipio de San Rafael del Norte, donde el señor Norlan Castilblanco Monzón, de 52 años, fue víctima de abigeato.

El afectado indicó que amigos de lo ajeno ingresaron a su propiedad y se le llevaron un torete valorado en 15 mil córdobas.

